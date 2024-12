Nemecký priemyselný zväz BDI žiada zníženie nákladov na elektrinu

Berlín 6. decembra (TASR) - Spolkový zväz nemeckého priemyslu (Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI) vyzval na prijatie opatrení, ktoré zmiernia zaťaženie podnikov súvisiace s vysokými nákladmi na elektrickú energiu. TASR o to informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Vysoké ceny elektrickej energie ohrozujú priemyselnú výrobu a pracovné miesta v Nemecku. Zníženie masívneho nárastu sieťových poplatkov ako okamžite účinné opatrenie by bolo naliehavo potrebné," uviedol v piatok zástupca výkonného riaditeľa BDI Holger Lösch.



Dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag) v piatok v prvom čítaní prerokuje návrh zákona, na základe ktorého by mali prevádzkovatelia prenosových sústav v budúcom roku získať dotáciu v celkovej výške 1,32 miliardy eur a použiť ju na zníženie sieťových poplatkov firmám. Návrh pripravil vládny kabinet kancelára Olafa Scholza, ktorý medzičasom stratil v Bundestagu väčšinu. Opozičný konzervatívny blok CDU/CSU už dal jasne najavo, že návrh považuje za nedostatočný a v parlamente ho nepodporí. Dotáciu v navrhovanej výške označil za príliš nízku aj zástupca BDI Lösch.