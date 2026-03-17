Nemecký protimonopolný úrad bude môcť kontrolovať ceny na benzínkach
Globálne ceny ropy prudko vzrástli, keďže vojna USA a Izraela proti Iránu viedla k takmer úplnému uzavretiu Hormuzského prielivu.
Autor TASR
Berlín 17. marca (TASR) - Nemecký protimonopolný úrad čoskoro získa viac právomocí, aby mohol kontrolovať energetické firmy pre obavy, že nespravodlivo zvyšujú ceny benzínu, aby profitovali z ropného šoku počas vojny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Globálne ceny ropy prudko vzrástli, keďže vojna USA a Izraela proti Iránu viedla k takmer úplnému uzavretiu Hormuzského prielivu. V Nemecku je „určite zreteľné, že ceny na čerpacích staniciach vzrástli prudšie ako európsky priemer,“ povedala v utorok na tlačovej konferencii nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová. „Ropný priemysel pre to neposkytol príliš presvedčivé vysvetlenie a preto budeme konať,“ vyhlásila.
Spolkový protimonopolný úrad dostane viac právomocí „na rýchle vyšetrovanie a zastavenie cenových prirážok vo veľkoobchodnom sektore,“ oznámila Reicheová. Dôkazné bremeno sa podľa nej presunie na energetické spoločnosti, čo znamená, že budú musieť dokázať, že konali zákonne, a vysvetliť, ako dospeli k cenám.
Reicheová tiež potvrdila, že čerpacie stanice budú môcť v budúcnosti zvyšovať ceny iba raz denne. Zákon prinášajúci nové opatrenia by mal byť schválený do konca tohto mesiaca alebo začiatkom apríla, konštatovala ministerka hospodárstva.
Nemecko patrí ku krajinám, ktoré schválili uvoľnenie časti núdzových rezerv ropy s cieľom bojovať proti rastúcim globálnym cenám po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe.
