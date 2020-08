Nemecký protimonopolný úrad vyšetruje vzťahy Amazonu tretích strán

Berlín 17. augusta (TASR) – Nemecký protimonopolný úrad začal vyšetrovať vzťahy internetového gigantu Amazon s obchodníkmi, tzv. tretími stranami, ktorí predávajú svoj tovar na jeho webe. Uviedli to nemecké médiá s odvolaním sa na vyhlásenie šéfa úradu Andreasa Mundta pre noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung.



„Momentálne skúmame, či a ako Amazon ovplyvňuje to, ako obchodníci určujú ceny na trhu,“ informovala denník. Nemecko je po Spojených štátoch druhým najväčším trhom Amazonu.



Po vypuknutí pandémie nového koronavírusu bolo veľa obchodov v Nemecku niekoľko mesiacov zatvorených a nakupujúci sa presunuli do on-line obchodov. Podľa Mundta sa objavili sťažnosti, že Amazon zablokoval niektorých obchodníkov pre údajne príliš vysoké ceny.



„Amazon nesmie byť kontrolórom cien,“ povedal Mundt a dodal, že Amazon reagoval na žiadosti jeho úradu o informácie a tie sa vyhodnocujú.



Hovorkyňa Amazonu v tejto súvislosti uviedla, že zásady spoločnosti sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že jej partneri stanovia konkurencieschopné ceny.



„Partneri Amazonu si v našom obchode stanovili ceny svojich vlastných produktov,“ uviedla hovorkyňa. „Naše systémy sú navrhnuté tak, aby zakročili proti nadmernému predražovaniu,“ vyhlásila a dodala, že tí, ktorých to znepokojilo, mali kontaktovať príslušný tím podpory obchodníkov Amazonu.



Amazon až do roku 2013 bránil obchodníkom ponúkať svoje produkty prostredníctvom iných on-line stránok za nižšiu cenu ako na jeho webe. Od toho musel pod tlakom nemeckého protimonopolného úradu upustiť.



V minulom roku uzavrel Amazon dohodu s nemeckým úradom o prepracovaní podmienok poskytovania služieb pre tretie strany a úrad následne upustil od predošlého sedemmesačného vyšetrovania.