Nemecký protimonopolný úrad vyšetruje Amazon

Bonn 18. mája (TASR) - Nemecký protimonopolný úrad v utorok oznámil, že začal nové vyšetrovanie amerického obchodu Amazon. Preveruje či internetový gigant nezneužíva svoje dominantné postavenie na nemeckom online trhu.



„V prvom kroku skúmame, či má spoločnosť Amazon mimoriadne postavenie z hľadiska konkurencie na celom trhu,“ uviedol vo vyhlásení spolkový úrad.



Ak by sa zistilo, že takáto marketingová pozícia existuje, nové pravidlá pre digitálne spoločnosti umožňujú zakázať akékoľvek správanie ohrozujúce konkurenciu už v skoršej fáze, uviedol úrad.



Zmeny nemeckých protimonopolných zákonov pre digitálne spoločnosti, ktoré vstúpili do platnosti začiatkom tohto roka, dávajú kartelovému úradu viac právomocí pri odhaľovaní a zákaze dominantného postavenia niektorých spoločností.



Úrad so sídlom v Bonne už začal konanie proti mechanizmu cenovej kontroly a vzťahom spoločnosti Amazon s obchodníkmi, tzv. tretími stranami, ktoré predávajú na jeho webe.