Nemecký protimonopolný úrad začal preverovať Microsoft

Berlín 28. marca (TASR) - Nemecký protimonopolný úrad Bundeskartellamt skúma trhovú silu Microsoftu. Tento krok by mohol viesť k vyšetrovaniu obchodných praktík amerického technologického giganta a k prípadným zákazom, ak sa zistí, že poškodzujú hospodársku súťaž. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Bundeskartellamt po preskúmaní rozhodne o tom, či by mal byť Microsoft označený za spoločnosť "s mimoriadnym významom pre hospodársku súťaž naprieč rôznymi trhmi".



"Takéto zistenie by nám umožnilo konať v počiatočnom štádiu a zakázať možné praktiky narúšajúce hospodársku súťaž," povedal prezident Bundeskartellamtu Andreas Mundt.



Hovorca Microsoftu na to reagoval vyhlásením: "Ako významná technologická spoločnosť si uvedomujeme našu zvýšenú zodpovednosť za podporu zdravého konkurenčného prostredia. Budeme konštruktívne spolupracovať s Bundeskartellamtom, ktorý sa snaží pochopiť našu úlohu na digitálnych trhoch."



Preskúmanie predstavuje prvú fázu v dvojkrokovom procese a ešte nezahŕňa posúdenie konkrétnych praktík spoločnosti, pripomenul regulačný úrad.



"Ak sťažnosti alebo iné informácie naznačujú, že existujú indície o zapojení sa Microsoftu do potenciálnych protikonkurenčných praktík, bude musieť byť v tejto veci vydané samostatné rozhodnutie – aj po konzultácii s Európskou komisiou a prípadne ďalšími orgánmi pre hospodársku súťaž," uvádza sa v správe.



Nemecký úrad už označil materskú spoločnosť internetového vyhľadávača Google - Alphabet a sociálnu sieť Facebook, ktorú vlastní Meta, za mimoriadne dôležité pre hospodársku súťaž na rôznych trhoch.