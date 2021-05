Nemecký protimonopolný úrad začal vyšetrovať Google

Bonn 25. mája (TASR) - Nemecký protimonopolný úrad v utorok oznámil, že začal vyšetrovať, či spoločnosti Google Germany, Google Ireland a ich materská firma Alphabet pri narábaní s údajmi nezneužívajú svoje dominantné postavenie na trhu.



Spolkový úrad pre kartel uviedol, že vyšetrovatelia si posvietia na to, či technologický gigant ponúka užívateľom dostatočný výber pri otázke využívania ich dát v širokej škále digitálnych služieb, ktoré poskytuje.



Google tvrdí, že ľudia využívajú jeho služby preto, lebo sú nápomocné, nie preto, že sú k tomu nútení. Alebo preto, že nenájdu žiadne alternatívy. „Poskytujeme ľuďom jednoduchú kontrolu nad tým, ako sa ich informácie používajú, a obmedzujeme použitie osobných údajov,“ uviedol hovorca Ralf Bremer a dodal, že Google bude pri vyšetrovaní spolupracovať s nemeckým úradom.



Spolkový úrad so sídlom v Bonne využil rozšírené právomoci, ktoré získal v rámci nedávnych reforiem nemeckých zákonov o hospodárskej súťaži. Otvoril nové vyšetrovanie "dátových praktík" aj ďalších internetových gigantov Facebook a Amazon. V prípade Google preskúma, či rozsah jeho digitálnych služieb, ktoré zahŕňajú vyhľadávanie, YouTube, Mapy, operačný systém Android pre smartfóny a prehliadač Chrome, neznamená, že spoločnosť má dominantné postavenie na všetkých trhoch.



„Obchodný model spoločnosti Google je v zásade založený na spracovaní údajov jeho užívateľov,“ uviedol vo vyhlásení šéf úradu Andreas Mundt. „Veľmi podrobne preskúmame podmienky, pri ktorých sa údaje o užívateľoch spracúvajú. Ústrednou otázkou je, či majú zákazníci dostatočný výber, pokiaľ ide o použitie ich údajov spoločnosťou Google, ak chcú využívať služby Google,“ dodal.



Protimonopolný úrad sa na zaobchádzanie s údajmi užívateľov pozerá ako na otázku hospodárskej súťaže, čo sa nepáči kritikom, ktorí tvrdia, že táto záležitosť spadá do rámca právnych predpisov Európskej únie o ochrane súkromia.



V roku 2019 uvalil obmedzenia na spracovanie dát užívateľov spoločnosťou Facebook, čo vyvolalo zdĺhavý súdny spor, ktorý bol teraz postúpený Európskemu súdnemu dvoru.