Nemecký protimonopolný úrad začal vyšetrovať Coca-Colu

Berlín 14. novembra (TASR) - Nemecký protimonopolný úrad začal vyšetrovanie v spoločnosti Coca-Cola v súvislosti s cenovými praktikami. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Podľa úradu existujú náznaky, že Coca-Cola Europacific Partners Germany možno obmedzuje konkurenciu iných spoločností štruktúrou svojich podmienok, ktoré ponúka nemeckým maloobchodníkom s potravinami. Uviedol to vo vyhlásení prezident úradu Andreas Mundt.



Coca-Cola oznámila, že plne spolupracuje s úradmi pri vyšetrovaní.



"Sme presvedčení, že obchodný model spoločnosti Coca-Cola Europacific Partners s vyváženým konceptom cien a podmienok je v súlade so zákonom," vyhlásila Andrea Weckwertová, viceprezidentka pre právne záležitosti spoločnosti, ktorá je zodpovedná za plnenie do fliaš a distribúciu všetkých značiek nápojov vo vlastníctve koncernu Coca-Cola v Nemecku.



Úrad pre hospodársku súťaž najskôr preskúma, či má Coca-Cola dominantné postavenie na trhu s nealkoholickými nápojmi v Nemecku, a teda podlieha osobitným protimonopolným predpisom. Bude tiež skúmať, či podmienky spoločnosti Coca-Cola pre nemeckých predajcov potravín, najmä jej štruktúra zliav, sú v súlade s týmito pravidlami.



To bude zahŕňať aj otázku, či maloobchodníci s potravinami mohli byť neoprávneným spôsobom prinútení kúpiť celý sortiment Coca-Coly, umiestniť ho na regály a propagovať ho, čím by boli ostatní výrobcovia nápojov znevýhodnení.