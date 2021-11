Nemecký úrad pozastavil proces schvaľovania projektu Severný prúd 2

Berlín 16. novembra (TASR) - Nemecký úrad pre siete informoval, že pozastavil proces certifikácie projektu plynovodu Severný prúd 2. Ako dôvod uviedol, že štruktúra spoločnosti prevádzkujúcej plynovod nie je zatiaľ v súlade s nemeckým právom. Rozhodnutie nemeckého úradu predstavuje novú komplikáciu pre projekt v hodnote 10 miliárd eur, ktorého dokončenie sa už niekoľkokrát odložilo a z ktorého sa stal geopolitický problém.



Plynovod, ktorý bude transportovať zemný plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltického mora, by mal dodávky suroviny do najväčšej európskej ekonomiky zvýšiť na dvojnásobok. Berlín sa v minulosti za projekt postavil s tým, že zvýšený objem plynu umožní ekonomike rýchlejší odklon od uhlia ako energetického zdroja.



Oponenti projektu však poukazujú na zvýšenie závislosti Európy od dodávok energií z Ruska. Navyše projekt obchádza Ukrajinu, čo túto krajinu oberá o dôležité príjmy z tranzitu plynu.



Ako informovala agentúra AFP, v súvislosti s najnovším vývojom okolo plynovodu Severný prúd 2 Spolkový úrad pre siete uviedol, že "prevádzkovateľovi plynovodu môže udeliť certifikát až vtedy, keď štruktúra tohto prevádzkovateľa bude v súlade s nemeckým právom". Dodal, že certifikačný proces "bude pozastavený dovtedy, dokiaľ hlavné aktíva a ľudské zdroje nebudú presunuté z materskej spoločnosti Nord Stream 2 na jej nemeckú divíziu, ktorá bude vlastniť a prevádzkovať nemeckú časť plynovodu".



Nemecký úrad pre siete má celkovo štyri mesiace od predloženia dokumentov, aby projekt schválil. Stať by sa tak teda malo najneskôr v prvých januárových dňoch. Následne bude o projekte rozhodovať Európska komisia.