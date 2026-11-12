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Nemecký regulátor uložil Deutsche Bank pokutu 8 miliónov eur
Akvizícia Postbank spoločnosťou Deutsche Bank sa začala v roku 2010 a trvala niekoľko rokov.
Autor TASR
Frankfurt 12. novembra (TASR) - Pokutu v sume osem miliónov eur uložil nemecký finančný regulátor peňažnému ústavu Deutsche Bank pre nedostatky pri integrácii Postbank. Spolkový úrad pre finančný dohľad (Bafin) to oznámil vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Akvizícia Postbank spoločnosťou Deutsche Bank sa začala v roku 2010 a trvala niekoľko rokov. Pokuta pozostáva z dvoch častí. Sankcia 5,5 milióna eur je za príliš pomalú reakciu na sťažnosti zákazníkov. Sankcia 2,5 milióna eur je za omeškanie pri prevode cenných papierov, ako sú akcie alebo dlhopisy, z Postbank. Kým sa totiž prevod neukončil, klienti nemohli tieto aktíva predávať a mohli utrpieť finančnú stratu.
„Podniky poskytujúce investičné služby musia prijať a implementovať vhodné opatrenia prostredníctvom primeranej organizácie, aby zabezpečili riadne poskytovanie investičných služieb,“ uviedol Bafin vo vyhlásení. Prevod účtov cenných papierov by sa mal vykonať „bezodkladne“, a to najneskôr do troch týždňov, dodal. Deutsche Bank sa vyjadrila, že rozhodnutie Bafinu akceptuje.
Právnym krokom Deutsche Bank čelila aj zo strany bývalých akcionárov Postbank, ktorí tvrdili, že akvizícia im spôsobila straty. Dohodu o urovnaní s veriteľmi Deutsche Bank dosiahla v roku 2024.
Akvizícia Postbank spoločnosťou Deutsche Bank sa začala v roku 2010 a trvala niekoľko rokov. Pokuta pozostáva z dvoch častí. Sankcia 5,5 milióna eur je za príliš pomalú reakciu na sťažnosti zákazníkov. Sankcia 2,5 milióna eur je za omeškanie pri prevode cenných papierov, ako sú akcie alebo dlhopisy, z Postbank. Kým sa totiž prevod neukončil, klienti nemohli tieto aktíva predávať a mohli utrpieť finančnú stratu.
„Podniky poskytujúce investičné služby musia prijať a implementovať vhodné opatrenia prostredníctvom primeranej organizácie, aby zabezpečili riadne poskytovanie investičných služieb,“ uviedol Bafin vo vyhlásení. Prevod účtov cenných papierov by sa mal vykonať „bezodkladne“, a to najneskôr do troch týždňov, dodal. Deutsche Bank sa vyjadrila, že rozhodnutie Bafinu akceptuje.
Právnym krokom Deutsche Bank čelila aj zo strany bývalých akcionárov Postbank, ktorí tvrdili, že akvizícia im spôsobila straty. Dohodu o urovnaní s veriteľmi Deutsche Bank dosiahla v roku 2024.