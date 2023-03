Nemecký reťazec Galeria Karstadt Kaufhof plánuje zatvoriť 52 obchodov

Düsseldorf 13. marca (TASR) - Posledný veľký nemecký obchodný reťazec Galeria Karstadt Kaufhof plánuje zatvoriť 52 zo zostávajúcich 129 obchodov po tom, ako druhýkrát za menej ako tri roky požiadal o ochranu pred veriteľmi. Uviedla to v pondelok zamestnanecká rada spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správ AP a DPA.



"Znamená to, že o prácu príde celkovo viac ako 5000 ľudí," dodali zástupcovia zamestnancov.



Spoločnosť, ktorá vznikla pred niekoľkými rokmi fúziou rivalov Karstadt a Kaufhof, sa prvýkrát dostala do problémov počas prvej blokády na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu v apríli 2020, keď zatvorila približne 40 obchodov a zrušila približne 4000 pracovných miest.



V roku 2021 a opäť začiatkom roka 2022 musela spoločnosť požiadať o štátnu pandemickú podporu. Celkovo poskytol nemecký fond pre stabilizáciu hospodárstva reťazcu 680 miliónov eur.



Koncom októbra 2022 musel však reťazec druhýkrát požiadať o ochranu pred veriteľmi. Ako dôvod uviedol prudký nárast cien energií a slabé spotrebiteľské výdavky.



Šéf spoločnosti Miguel Müllenbach v liste zamestnancom napísal, že strmé zvýšenie cien energií a prepad spotrebiteľského dopytu sú dôvodom, prečo má spoločnosť problémy. A dodal, že bude musieť dôjsť k výrazným škrtom v sieti pobočiek aj k výraznému zníženiu pracovných miest.