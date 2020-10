Nemecký reťazec Metro odmietol ponuku na prevzatie od firmy EPGC

Düsseldorf 15. októbra (TASR) - Nemecký veľkoobchod Metro odporučil svojim akcionárom, aby odmietli ponuku na prevzatie, ktorú predložila firma EP Global Commerce (EPGC) Daniela Křetínského a Patrika Tkáča. Označil totiž kúpnu cenu za neprimeranú.



Podľa vyhlásenia nemeckého reťazca ponúkol holding EPGC len minimálnu zákonnú cenu bez prémie. Z pohľadu predstavenstva a dozornej rady Metra využíva EPGC minimálne zákonné ceny na to, aby prekročil hranicu 30 %. To by znamenalo, že potom v prípade neskoršieho zvýšenia podielu by holding nemal povinnosť prekladať povinnú ponuku. EPGC je najväčším akcionárom Metra s podielom 29,9 %.



Ponúkaná cena navyše „výrazne podhodnocuje“ koncern vzhľadom na jeho výnosnosť a perspektívy zhodnocovania, uviedlo Metro, keď poukázalo na dokončenú prestavbu na čistý veľkoobchod. Metro totiž predalo stratový reťazec supermarketov Real, rovnako ako čínske operácie a znížilo svoj dlh.