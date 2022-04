Nemecký rozpočtový deficit bude pre vojnu takmer o 40 mld. eur vyšší

Berlín 25. apríla (TASR) - Nemecký rozpočtový deficit bude tento rok takmer o 40 miliárd eur vyšší, než sa plánovalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nový čistý dlh Nemecka by mal v tomto roku vzrásť o ďalších 39,2 miliardy eur. Dôvodom sú náklady na zmiernenie následkov ruskej invázie na Ukrajinu, uviedli v pondelok nemecké vládne zdroje. To znamená, že čisté nové pôžičky Nemecka by mali tento rok dosiahnuť 138,9 miliardy eur.



Očakáva sa, že vláda kancelára Olafa Scholza by mala schváliť dodatky k tohtoročnému rozpočtu v stredu (27. 4.).



Nemecko počas pandémie pozastavilo platnosť dlhovej brzdy, teda ústavného stropu na nové dlhy, aby mohlo poskytnúť ekonomike bezprecedentné fiškálne stimuly. V roku 2020 dosiahli nové pôžičky 130 miliárd eur a v roku 2021 rekordných 215 miliárd eur.



Prudké zdraženie energií, ktoré ešte zhoršila vojna na Ukrajine, nedovolili ministrovi financií Christianovi Lindnerovi radikálne znížiť výdavky ani deficit. Berlín okrem spomenutého rozpočtového dodatku uvažuje o ďalšom novom dlhu vo výške 100 miliárd eur. Tieto peniaze by išli do špeciálneho armádneho fondu.