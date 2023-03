Nemecký sektor cestovného ruchu očakáva prelomový rok 2023

Berlín 12. marca (TASR) - Nemecký cestovný ruch sa pripravuje na prelomový rok 2023 po problémoch s pandémiou ochorenia COVID-19, keďže dovolenkári sa húfne vracajú napriek vysokej inflácii a vojne na Ukrajine. Uviedli to zástupcovia odvetvia tento týždeň na veľtrhu cestovného ruchu ITB.



Jens Bischof, šéf Eurowings, dcérskej spoločnosti leteckej skupiny Lufthansa, očakáva, že Veľká noc a letná sezóna budú zhruba podobne rušné ako v roku 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie. "Tour operátori sú veľmi optimistickí, pokiaľ ide o leto," dodal Bischof.



Nemecký cestovný gigant TUI ohlásil prudký nárast rezervácií na začiatku roka, pričom generálny riaditeľ Stefan Baumert uviedol, že také silné rezervácie spoločnosť už dlho nezaznamenala. "Očakávame dobrú až veľmi dobrú letnú sezónu," povedal s tým, že to v roku 2023 vyzerá na silnejší rast ako v predpandemickom roku 2019.



Konkurenčná cestovná kancelárie Alltours už minulý rok prekročila predpandemickú úroveň, a to ako v počte klientov, tak výške tržieb. Alltours, štvrtá najväčšia cestovná kancelária v Nemecku, uviedla, že dopyt po pobytoch počas tohoročnej letnej sezóny je silný a zhruba o 30 % vyšší v porovnaní s letom 2022.