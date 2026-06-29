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Nemecko vlani investoval najviac od začiatku tohto tisícročia

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Hrubé investície boli v roku 2025 vo výške 147,5 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 12,3 % alebo o 16,2 miliardy eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Autor TASR
Wiesbaden 29. júna (TASR) - Aj vďaka vyšším výdavkom na obranu vzrástli investície nemeckého štátu v minulom roku najvýraznejšie od začiatku tohto tisícročia. Hrubé investície boli v roku 2025 vo výške 147,5 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 12,3 % alebo o 16,2 miliardy eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom, oznámil v pondelok Spolkový štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Ide o najvyšší nárast vládnych investícií od roku 2000, poznamenal štatistický úrad. K výraznému nárastu prispeli v roku 2025 štátne investície do vybavenia, ktoré sa zvýšili takmer o polovicu (47,7 %). Tento nárast možno podľa štatistikov pripísať aj zvýšeným výdavkom na zbraňové systémy a ďalšie dodávky pre nemecké ozbrojené sily. Tvorba hrubého fixného kapitálu vlády predstavovala v roku 2025 necelú šestinu (16,3 %) celkovej tvorby hrubého fixného kapitálu v Nemecku, ktorá dosiahla 907,8 miliardy eur.

Podiel vlády na celkových investíciách v stavebníctve predstavoval čosi vyše 17 %. Štátne investície do výstavby sa však vyvíjali výrazne slabšie ako v predchádzajúcich rokoch, pričom v porovnaní s rokom 2024 vzrástli len o 2 %.
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