Nemecký štátny rozpočet na rok 2025 bude schválený najskôr v júli

Berlín 16. decembra (TASR) - Nemecký štátny rozpočet na nasledujúci rok bude schválený najskôr v júli po parlamentných voľbách. Oznámilo to v pondelok ministerstvo financií v obežníku o rozpočtovom provizóriu adresovanom ústredným štátnym orgánom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Sociálne dávky, dôchodky alebo detské prídavky sa budú v prechodnom období naďalej vyplácať, a to isté platí pre už naplánované verejné investície, napríklad do rozvoja železničnej dopravy. V prípade nových projektov by vláda na druhej strane mala len veľmi ohraničený priestor.



Návrh rozpočtu na rok 2025 bude musieť po predčasných parlamentných voľbách kompletne prehodnotiť nová vláda, ako aj obe komory parlamentu. Ak budú koaličné rokovania prebiehať hladko, mohla by horná komora parlamentu (Bundesrat) nový rozpočet prijať 11. júla, teda na poslednom zasadnutí pred letnými parlamentnými prázdninami, uviedlo ministerstvo financií. Aby sa dovtedy zabránilo neúmernému míňaniu peňazí, ministerstvá budú môcť spočiatku využiť len 45 % finančných prostriedkov vyčlenených v rámci rozpočtu, ktorý na rok 2025 naplánovala už neexistujúca koaličná vláda.



Bývalá koalícia sociálnych demokratov (SPD), strany Zelených a liberálnej Slobodnej demokratickej strany (FDP) počítala v roku 2025 s výdavkami v celkovej výške takmer 490 miliárd eur. Po odchode liberálov z vlády začiatkom novembra už zostávajúce dve koaličné strany nemajú parlamentnú väčšinu.