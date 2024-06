Nemecký stavebný sektor pokračuje vo výraznom poklese

Berlín 6. júna (TASR) - Aktivita v nemeckom stavebnom sektore pokračovala minulý mesiac v prudkom poklese, aj keď tempo poklesu sa zmiernilo. V hlbokom útlme naďalej zostáva aktivita vo všetkých troch oblastiach stavebníctva, pričom najhoršia situácia pretrváva v bytovej výstavbe. Navyše podľa ekonómov sa situácia tak skoro nezlepší. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie výsledky prieskumu Hamburskej obchodnej banky (HCOB) a spoločnosti S&P Global.



Index nákupných manažérov pre nemecký stavebný sektor dosiahol v máji 38,5 bodu oproti aprílovej hodnote 37,5 bodu. To znamená pokračovanie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa však zmiernilo.



Na druhej strane je to stále výrazný útlm stavebníctva, ktorý v Nemecku trvá už viac než dva roky. Aktivita v tomto sektore zaznamenala rast naposledy v marci 2022.



Pod nepriaznivý vývoj v nemeckom stavebníctve sa podpísali všetky tri sledované oblasti. Najväčší útlm opäť zaznamenala bytová výstavba, aj keď tempo jej poklesu sa zmiernilo a dosiahlo najnižšiu úroveň za osem mesiacov. Výrazný pokles aktivity naďalej zaznamenáva aj oblasť komerčných stavieb, ktorá zahrnuje obchody, sklady a kancelárske priestory. Rozsah poklesu bol však rovnaký ako v apríli. Nakoniec pokles opäť vykázala aj oblasť inžinierskych stavieb, ktorá zaznamenala zrýchlenie tempa poklesu.



Prieskum ukázal, že nové objednávky v stavebníctve klesli výraznejšie než v apríli. Dôvodom je pokračujúci slabý dopyt zákazníkov, na ktorých tlak naďalej vyvíjajú vysoké ceny. Firmy očakávajú, že úroveň aktivity bude pokračovať v poklese aj v nasledujúcich 12 mesiacoch.



To potvrdil aj hlavný ekonóm HCOB Cyrus de la Rubia. "Rád by som povedal, že vidím svetlo na konci tunela. Avšak nevidím," dodal.