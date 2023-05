Nemecký stavebný sektor v apríli naďalej oslaboval

Berlín 5. mája (TASR) - Nemecký stavebný sektor naďalej oslabuje. Poukázali na to v piatok výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global pre Hamburg Commercial Bank (HCOB). Aktivitu v odvetví tlmia rastúce úrokové sadzby a vysoké ceny stavebných materiálov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Index nákupných manažérov (PMI) v odvetví klesol na 42 bodov z marcových 42,9 bodu. Ocitol sa tak ešte hlbšie pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity od rastu.



Pokles zasiahol široké segmenty trhu a rezidenčná výstavba sa prepadla najviac od februára 2012. Nové objednávky ubúdali najrýchlejším tempom od novembra. Firmy na to reagovali znižovaním stavov zamestnancov a obmedzovaním nákupov.



Vyhliadky do nasledujúcich dvanástich mesiacov stavebné odvetvie v Nemecku naďalej hodnotí pesimisticky.