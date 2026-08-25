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Nemecký stavebný sektor zaznamenal v júni silný rast
Objednávky výrazne vzrástli v pozemnom staviteľstve, ktoré závisí od bytovej výstavby, aj v oblasti inžinierskych stavieb, ktoré zahŕňajú výstavbu ciest a mostov.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 25. augusta (TASR) - Nemecký stavebný sektor zaznamenal v júni silný rast, pričom sa zvýšili objednávky, tržby aj zamestnanosť. Objednávky po očistení o sezónne a kalendárne vplyvy medziročne vzrástli o 11,3 %, zatiaľ čo tržby po zohľadnení inflácie sa zvýšili o 6,6 %, oznámil v utorok nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Objednávky výrazne vzrástli v pozemnom staviteľstve, ktoré závisí od bytovej výstavby, aj v oblasti inžinierskych stavieb, ktoré zahŕňajú výstavbu ciest a mostov. Počet ľudí zamestnaných v stavebnom sektore sa v júni medziročne zvýšil o 1,5 % na 545.000.
„Jún bol pre stavebný priemysel dobrým mesiacom,“ uviedol Felix Pakleppa, riaditeľ zväzu nemeckého stavebníctva ZDB. „Obzvlášť povzbudivý je silný nárast výstavby ciest a verejných budov. Po nestabilnej prvej polovici roka by však bolo predčasné hovoriť o obrate v stavebníctve,“ dodal.
Stavebný sektor profituje z multimiliardových výdavkov nemeckej vlády na obnovu a rozvoj infraštruktúry. Rezidenčná výstavba však zostáva utlmená, čiastočne pre zvýšené úrokové sadzby, ktoré zdražujú výstavbu pre súkromné osoby aj investorov. Aj v tejto oblasti sa v poslednom čase objavili náznaky zmeny trendu. Počet vydaných stavebných povolení sa v prvej polovici roka zvýšil o niečo viac ako 15 %, čo bol najsilnejší rast za toto obdobie od roku 2016.
Objednávky výrazne vzrástli v pozemnom staviteľstve, ktoré závisí od bytovej výstavby, aj v oblasti inžinierskych stavieb, ktoré zahŕňajú výstavbu ciest a mostov. Počet ľudí zamestnaných v stavebnom sektore sa v júni medziročne zvýšil o 1,5 % na 545.000.
„Jún bol pre stavebný priemysel dobrým mesiacom,“ uviedol Felix Pakleppa, riaditeľ zväzu nemeckého stavebníctva ZDB. „Obzvlášť povzbudivý je silný nárast výstavby ciest a verejných budov. Po nestabilnej prvej polovici roka by však bolo predčasné hovoriť o obrate v stavebníctve,“ dodal.
Stavebný sektor profituje z multimiliardových výdavkov nemeckej vlády na obnovu a rozvoj infraštruktúry. Rezidenčná výstavba však zostáva utlmená, čiastočne pre zvýšené úrokové sadzby, ktoré zdražujú výstavbu pre súkromné osoby aj investorov. Aj v tejto oblasti sa v poslednom čase objavili náznaky zmeny trendu. Počet vydaných stavebných povolení sa v prvej polovici roka zvýšil o niečo viac ako 15 %, čo bol najsilnejší rast za toto obdobie od roku 2016.