Nemecký strojársky export dosiahol vlani rekordnú hodnotu 207 mld. eur

Frankfurt nad Mohanom 14. februára (TASR) - Nemecký strojársky export dosiahol v minulom roku rekordné hodnoty, na jeho konci sa však objavili jasné známky spomalenia, oznámil v stredu Zväz nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa predbežných výpočtov sa vývoz vo štvrtom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka v nominálnom vyjadrení, teda vrátane zvýšenie cien, znížil o 4,2 %. Napriek tomu exportne orientované odvetvie zaznamenalo za celý rok nominálny nárast o 5,9 %.



"S celkovým objemom exportu vo výške 207 miliárd eur dosiahli výrobcovia strojov a zariadení z Nemecka v minulom roku opäť nový rekord," povedal Ralph Wiechers, hlavný ekonóm VDMA. Pokles prichádzajúcich objednávok však v druhej polovici roka zanechal stopy. Objednávky zo zahraničia mohli dosiahnuť dno, zatiaľ by však bolo predčasné hovoriť o zmene trendu a v nasledujúcich mesiacoch možno očakávať ďalší pokles vývozu, dodal Wiechers. Budúci úspech si podľa neho bude vyžadovať aj politickú podporu, napríklad prostredníctvom nových dohôd o voľnom obchode.



Bilanciu exportu v roku 2023 ovplyvnila aj inflácia. Po úprave o rast cien bol vývoz strojov tesne pod úrovňou predchádzajúceho roka (-0,7 %).



Najväčším samostatným trhom pre strojové zariadenia z Nemecka boli opäť USA, a to s nominálnym nárastom objemu vývozu o 12,6 % na 28 miliárd eur. Dôležitý čínsky trh však klesol o 1,8 % na 18,6 miliardy eur.



Vývoz strojov do krajín Európskej únie (EÚ) sa za celý uplynulý rok zvýšil o 4,4 % na 91 miliárd eur. S podielom 44 % na celkovom vývoze zostala EÚ pre nemeckých strojárov zďaleka najdôležitejším odbytovým trhom.