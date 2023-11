Nemecký súd anuloval presun nevyužitého dlhu do klimatického fondu

Berlín 15. novembra (TASR) - Nemecký ústavný súd v stredu anuloval rozhodnutie vlády o presune 60 miliárd eur z nevyužitého dlhu z obdobia pandémie do klimatického fondu. Uštedril tak ranu kancelárovi Olafovi Scholzovi a vytvoril nový problém pre rozhádanú koalíciu. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Ide o peniaze spätne pridané do rozpočtu na rok 2021 v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 podľa pravidiel, ktoré umožňujú nové pôžičky v núdzových situáciách napriek prísnym obmedzeniam pre zvyšovanie dlhu.



Tieto financie na zvládnutie pandémie nakoniec na tento účel neboli potrebné a nemecká trojkoalícia sa v roku 2022 rozhodla vložiť ich do "klimatického a transformačného fondu" s odôvodnením, že investície do opatrení na ochranu klímy a na infraštruktúru pomôžu ekonomike zotaviť sa z pandémie.



Opoziční konzervatívci napadli tieto kroky na ústavnom súde. Tvrdili, že ide o trik, ako obísť tzv. dlhovú brzdu.



Súd rozhodol, že krok vlády bol protiústavný, a uviedol, že bude musieť nájsť iné spôsoby, ako vzniknutú dieru v klimatickom fonde vyplniť. Verdikt súdu je kľúčový, pretože vytvára precedens pre fiškálne reakcie na budúce krízy v najväčšej európskej ekonomike. Mohol by tiež vyvolať napätie v koalícii počas rokovaní rozpočte.



Dlhová brzda bola zavedená pred viac ako desiatimi rokmi a umožňuje nové pôžičky len vo výške 0,35 % ročného hrubého domáceho produktu (HDP). Môže byť pozastavená pre riešenie prírodných katastrof alebo iných mimoriadnych udalostí, ktoré sú mimo kontroly štátu, ako bola pandémia, keď vláda potrebovala pôžičky na financovanie rôznych podporných a stimulačných balíčkov.



Financie sú jedným z mnohých zdrojov napätia medzi partnermi v koalícii, v ktorej sú aj Scholzovi sociálni demokrati, ekologickí Zelení a fiškálne opatrní slobodní demokrati (FDP).



Vláda vyčlenila na klimatický fond na najbližšie štyri roky približne 211,8 miliardy eur. Zahŕňa peniaze na pomoc pri budovaní vodíkového priemyslu, zlepšenie železničnej infraštruktúry, podporu prechodu na elektrické vozidlá a renováciu budov. Ďalšími zdrojmi financovania sú príjmy z obchodovania s emisiami.



Federálny súd založil svoje rozhodnutie na troch bodoch. Po prvé, dlhový strop môže byť prekročený len v prípade núdze, čo bol prípad pandémie, ale prevod prostriedkov do klimatického fondu tieto podmienky nesplnil.



Po druhé, úver bol povolený na rok 2021, ale opatrenia, na ktoré bol presunutý, sú naplánované na nasledujúce finančné roky, čo označil súd za protiústavné.



Po tretie, spätným pridaním financií do rozpočtu na rok 2021 po skončení tohto fiškálneho obdobia sa porušila zásada stanovená v základnom zákone, podľa ktorej musí byť rozpočet stanovený vopred.



Rozpočet Nemecka na rok 2024 a finančné plány do roku 2027 sa majú dokončiť v piatok (17. 11.). Najväčšia európska ekonomika pritom obmedzuje výdavky, ktoré prudko vzrástli v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 a vojnu na Ukrajine.