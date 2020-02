Nemecký súd nariadil Tesle, aby dočasne zastavila výstavbu závodu

Berlín 17. februára (TASR) - Nemecký súd nariadil Tesle, aby dočasne zastavila prípravy na výstavbu svojho nového závodu pri Berlíne. Dôvodom sú námietky ekologických aktivistov. Americký výrobca elektromobilov chce totiž vyrúbať 92 hektárov lesa.



Tesla zatiaľ nemá povolenie na výstavbu svojej novej Gigafactory. Ministerstvo životného prostredia spolkovej krajiny Brandenbursko však odlesňovanie už povolilo.



Vyšší správny súd Berlín-Brandenbursko uviedol, že posúdi sťažnosť skupiny ekologických aktivistov Grüne Liga Brandenburg, ktorá sa postavila proti odlesneniu. Súd v nedeľu (16. 2.) nariadil Tesle, aby prerušila výrub, ktorý sa začal vo štvrtok (13. 2.), pretože Tesla by ho mohla dokončiť v priebehu ďalších troch dní.



Tesla a spolková krajina Brandenbursko majú čas do utorka (18. 2.) obeda, aby odpovedali na nariadenie súdu, uviedol minister hospodárska Brandenburska Jörg Steinbach na Twitteri.



Grüne Liga Brandenburg sa napríklad obáva, že závod znečistí pitnú vodu v ochrannej zóne (Trinkwasserschutzgebiet), do ktorej les zasahuje.



Tesla sa k nariadeniu súdu priamo nevyjadrila. Zdôraznila však svoj záväzok, že zalesní trojnásobné územie v porovnaní s rozlohou závodu. Americká spoločnosť kúpila 300-hektárový pozemok v Grünheide približne 50 kilometrov od Berlína. Nový závod Tesly sa má začať stavať tento rok a výroba v ňom by sa mala spustiť v roku 2021.