Nemecký súd predbežne zablokoval schválenie vykurovacieho zákona

Berlín 6. júla (TASR) - Nemecký ústavný súd v stredu (5. 7.) predbežne stopol plánované schválenie sporného zákona o vykurovaní budov. Dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag) o ňom mala hlasovať v piatok (7. 7.). Súd vyjadril pochybnosti, či boli dostatočne garantované práva zákonodarcov na zapojenie sa do legislatívneho procesu. Vyhovel tým sťažnosti poslanca z opozičnej strany CDU a predbežným opatrením rozhodol, že záverečné prerokovanie a hlasovanie o návrhu zákona sa nemôže uskutočniť, ak zákonodarcom nebol predložený písomne aspoň 14 dní vopred. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Strany vládnej koalície chcú rokovať o ďalšom postupe vo štvrtok. Do úvahy prichádza mimoriadna schôdza parlamentu počas letnej prestávky, ktorá sa začína v piatok, alebo odklad rozhodnutia na september, keď sa Bundestag opäť zíde na riadnej schôdzi.



Základným cieľom zákona o energetickej efektívnosti budov je nahradiť vykurovacie systémy, ktoré využívajú plyn a iné fosílne palivá, ekologickejšími alternatívami. Tri strany vládnej koalície sa na podobe normy dohodli minulý týždeň po zapracovaní úprav. Kancelár Olaf Scholz opakovane vyjadril želanie, aby Bundestag zákon schválil ešte pred letnou prestávkou.



Legislatíva stanovuje, že od začiatku roka 2024 by mali prakticky všetky nové vykurovacie systémy v budovách čerpať 65 % energie z obnoviteľných zdrojov. V praxi by to znamenalo zákaz inštalácie nových kotlov na olej a plyn.