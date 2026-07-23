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Nemecký súd zamietol žalobu v spore o schválenie vykurovacieho zákona
Bývalý poslanec Bundestagu za Kresťanskodemokratickú úniu (CDU) v žalobe tvrdil, že jeho práva ako zákonodarcu boli porušené v dôsledku unáhleného schválenia takzvaného zákona o vykurovaní.
Autor TASR
Berlín 23. júla (TASR) - Nemecký ústavný súd vo štvrtok zamietol žalobu bývalého poslanca parlamentu Thomasa Heilmanna v spore o ústavne prípustnú rýchlosť legislatívneho konania. „Ústava stanovuje hranicu pre urýchľovanie legislatívneho procesu, nie však v zmysle konkrétneho časového limitu,“ uviedla predsedníčka druhého senátu ústavného súdu Ann-Katrin Kaufholdová. Zo základného zákona nemožno odvodiť všeobecne platné formulácie o prípustnej dĺžke legislatívneho konania, dodala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Bývalý poslanec Bundestagu za Kresťanskodemokratickú úniu (CDU) v žalobe tvrdil, že jeho práva ako zákonodarcu boli porušené v dôsledku unáhleného schválenia takzvaného zákona o vykurovaní. Zmeny v zákone o energetickej účinnosti budov mali prispieť k ochrane klímy prostredníctvom postupnej výmeny vykurovacích systémov na olej a plyn za technológie šetrnejšie k životnému prostrediu. Bývala vláda sa snažila zákon schváliť v roku 2023, krátko pred letnou parlamentnou prestávkou. Len niekoľko dní pred plánovaným hlasovaním predložili koaliční partneri rozsiahle pozmeňujúce návrhy.
Heilmann tvrdil, že v dôsledku zrýchleného procesu nemal čas na dôsledné oboznámenie sa s návrhom. Pred letnými prázdninami preto vyzval Spolkový ústavný súd v Karlsruhe, aby mimoriadnym opatrením zablokoval schválenie zákona. Súd jeho žiadosti vyhovel. Zákon o vykurovaní nakoniec Bundestag schválil takmer o dva mesiace neskôr a začiatkom roka 2024 nadobudol účinnosť. Ústavný súd teraz vydal vo veci konečné rozhodnutie.
Bývalý poslanec Bundestagu za Kresťanskodemokratickú úniu (CDU) v žalobe tvrdil, že jeho práva ako zákonodarcu boli porušené v dôsledku unáhleného schválenia takzvaného zákona o vykurovaní. Zmeny v zákone o energetickej účinnosti budov mali prispieť k ochrane klímy prostredníctvom postupnej výmeny vykurovacích systémov na olej a plyn za technológie šetrnejšie k životnému prostrediu. Bývala vláda sa snažila zákon schváliť v roku 2023, krátko pred letnou parlamentnou prestávkou. Len niekoľko dní pred plánovaným hlasovaním predložili koaliční partneri rozsiahle pozmeňujúce návrhy.
Heilmann tvrdil, že v dôsledku zrýchleného procesu nemal čas na dôsledné oboznámenie sa s návrhom. Pred letnými prázdninami preto vyzval Spolkový ústavný súd v Karlsruhe, aby mimoriadnym opatrením zablokoval schválenie zákona. Súd jeho žiadosti vyhovel. Zákon o vykurovaní nakoniec Bundestag schválil takmer o dva mesiace neskôr a začiatkom roka 2024 nadobudol účinnosť. Ústavný súd teraz vydal vo veci konečné rozhodnutie.