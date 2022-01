Nemecký súkromný sektor sa na začiatku roka nečakane zotavil

Berlín 24. januára (TASR) - Aktivita v nemeckom súkromnom sektore zaznamenala na začiatku tohto roka nečakané zotavenie. Poukázal na to rýchly odhad spoločnosti IHS Markit, podľa ktorej súkromný sektor podporil výraznejší rast aktivity vo výrobnom sektore a návrat k rastu v sektore služieb.



Predbežný kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v januári 54,3 bodu oproti decembrovej hodnote 49,9 bodu. To znamená návrat k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Výsledok prekvapil ekonómov, ktorí počítali s ešte výraznejším poklesom súkromného sektora a indexom 49,2 bodu.



Aktivitu v súkromnom sektore podporil podľa údajov agentúry DPA do veľkej miery výrobný sektor, ktorý zaznamenal najvýraznejší rast produkcie za päť mesiacov. Index nákupných manažérov vo výrobnom sektore dosiahol v januári 60,5 bodu oproti decembrovej hodnote 57,4 bodu. Analytici očakávali pokles indexu na 57 bodov.



Sektor služieb sa vrátil k rastu, keď v januári dosiahol 52,2 bodu, zatiaľ čo v decembri to bolo 48,7 bodu. Aj v tomto prípade sa situácia vyvíjala lepšie než očakávali analytici, ktorí počítali s poklesom indexu na 48 bodov. Na druhej strane, je to druhá najnižšia úroveň indexu za posledných deväť mesiacov.