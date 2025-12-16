< sekcia Ekonomika
Nemecký súkromný sektor v decembri spomalil rast
Autor TASR
Berlín 16. decembra (TASR) - Súkromný sektor v Nemecku spomalil rast už druhý mesiac po sebe, keďže nové objednávky stagnovali a produkcia v spracovateľskom priemysle klesla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v utorok zverejnila výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Hamburskej obchodnej banky (HCOB).
Zložený index nákupných manažérov (PMI) HCOB, ktorý zahŕňa výrobu aj služby, v decembri klesol na 51,5 bodu z novembrovej hodnoty 52,4 bodu a dostal sa na najnižšiu úroveň za štyri mesiace. Nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu, sa udržal siedmy mesiac po sebe. Služby expandovali najpomalším tempom od septembra, keď ich poskytovatelia zaznamenali najslabší prílev nových objednávok za posledné tri mesiace, zatiaľ čo objednávky vo výrobe klesli najvýraznejšie od januára.
Index PMI pre výrobné odvetvie v decembri klesol na 47,5 bodu z úrovne 48,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Zamestnanosť v súkromnom sektore naďalej klesala, aj keď pomalšie ako v novembri, pričom tvorba pracovných miest v službách sa zvýšila a počet zamestnancov vo výrobných podnikoch ubúdal miernejším tempom.
