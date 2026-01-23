< sekcia Ekonomika
Nemecký súkromný sektor v januári zrýchlil rast
Súkromný sektor v Nemecku rástol v januári najrýchlejším tempom za tri mesiace.
Autor TASR,aktualizované
Berlín 23. januára (TASR) - Súkromný sektor v Nemecku rástol v januári najrýchlejším tempom za tri mesiace, zatiaľ čo trh práce zaznamenal najstrmší pokles od polovice roka 2020. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v piatok zverejnila výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (HCOB).
Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahŕňa výrobu aj služby, podľa údajov S&P Global v januári vzrástol na 52,5 bodu z decembrových 51,3 bodu. Ukazovateľ zotrval nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. Vedľajší index PMI pre služby vzrástol na 53,3 bodu z decembrovej úrovne 52,7 bodu. Aktivita vo výrobnom odvetví opäť klesla, hoci miernejším tempom, keď príslušný index dosiahol trojmesačné maximum 48,7 bodu po 47 bodoch v decembri.
„Napriek známkam mierneho oživenia spoločnosti, poskytujúce služby, v januári výrazne znížili počet svojich zamestnancov, čo môže skôr poukazovať na opatrenia na zvýšenie efektívnosti než na obavy o dopyt,“ uviedol Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank.
Výrobný sektor pokračoval v znižovaní počtu pracovných miest a služby zaznamenali najrýchlejší úbytok zamestnancov za viac ako päť a pol roka. Vstupné náklady prudko vzrástli, čo odráža najsilnejšiu mieru inflácie za takmer tri roky, a to v dôsledku vyšších miezd a rastúcich nákladov na energie, kovy a dopravu. To sa prejavilo aj na výraznom náraste výstupných cien, najmä v sektore služieb.
Aldi plánuje zrušiť stovky pracovných miest v centrále pri Düsseldorfe
Nemecká sieť diskontných supermarketov Aldi plánuje v najbližších rokoch zrušiť stovky pracovných miest vo svojej centrále. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorej to maloobchodný gigant povedal v piatok. Sieť Aldi neuviedla presný počet, ale agentúra DPA predpokladá, že redukcia ovplyvní až 500 pracovných miest v oblasti účtovníctva, ľudských zdrojov a nákupu.
V Nemecku je podnikanie Aldi rozdelené na Aldi Süd a Aldi Nord. Znižovanie počtu pracovných miest sa dotkne podnikania časti Aldi Süd, ktorá prevádzkuje supermarkety na západe a juhu krajiny. Spoločnosť sa vyjadrila, že ide o súčasť jej nepretržitej snahy o zefektívnenie procesov a ich rozvoj. V centrále Aldi Süd v meste Mülheim an der Ruhr severne od Düsseldorfu v súčasnosti pracuje 2000 ľudí.
Reťazec Aldi prevádzkuje v celej krajine približne 2000 supermarketov, ktoré zamestnávajú celkovo 50.000 pracovníkov. Sieť je jedným z najväčších maloobchodníkov s potravinami v Nemecku.
Taliansko a Nemecko majú záujem o posilnenie spolupráce
Taliansko a Nemecko majú záujem o posilnenie svojej hospodárskej spolupráce, zdôraznil v piatok taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani na otvorení taliansko-nemeckého hospodárskeho fóra v Ríme. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Dve z najdôležitejších priemyselných centier v Európskej únii majú povinnosť presadzovať priemyselnú politiku, ktorá podporuje rast a konkurencieschopnosť a zároveň umožňuje obchodnú politiku otvárajúcu nové trhy pre národné výrobné odvetvia, povedal taliansky minister. Podľa talianskej strany sa na fóre zúčastňuje viac ako 500 spoločností. Podujatie má priniesť aj podpísanie ôsmich dohôd v oblasti politiky, ekonomiky, obchodu a kultúry.
Taliansko a Nemecko sú silne exportne orientované ekonomiky, ktoré zdieľajú spoločnú víziu založenú na úzkej priemyselnej integrácii a veľmi stabilných politických vzťahoch, zdôraznil Tajani. V tejto súvislosti sa plánuje aj organizácia spoločných hospodárskych misií, dodal.
