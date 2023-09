Nemecký terminál na dovoz LNG cez Mukran bude pripravený v 1.štvrťroku

Berlín 20. septembra (TASR) - Nový plávajúci terminál pre skvapalnený zemný plyn (LNG) pri nemeckom pobreží Baltského mora by mal byť funkčný od 1. štvrťroka 2024. Uviedol to v stredu prevádzkovateľ siete plynovodov Gascade. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Terminál, ktorý sa nachádza pri prístave Mukran na ostrove Rujana v Baltskom mori, bude zahŕňať dve plávajúce skladovacie a prijímacie jednotky (FSRU). Bude zabezpečovať dodávky LNG pre Nemecko aj východoeurópskych susedov, keďže región ukončuje svoju závislosť od ruských plynovodov.



"Všetko sa vyvíja dobre, budeme môcť spustiť prevádzku v 1. štvrťroku (2024)," povedal Ulrich Benterbusch, riaditeľ spoločnosti Gascade na konferencii denníka Handelsblatt. "Vo východnom Nemecku musí byť prívodné miesto pre LNG a Mukran je tým správnym miestom na zabezpečenie dodávok energie nielen tam, ale aj do východnej Európy," povedal.



Spoločnosť Gascade, ktorú spoločne vlastnia výrobca Wintershall Dea a znárodnený dovozca SEFE, potrebuje vybudovať podmorské spojenie, nazývané OAL, z Mukranu do plynárenských sietí na pevnine cez pevninský prístav Lubmin.



Lubmin slúžil ako vstupný bod pre Nord Stream, ruský exportný plynovod, ktorý sa stal nefunkčným po výbuchu v minulom roku. Proti terminálu v Mukrani sú však ochrancovia životného prostredia aj samosprávy. Obávajú sa možného vplyvu na cestovný ruch.



Minulý týždeň zaznamenal Gascade víťazstvo, keď lipský spolkový správny súd povolil spoločnosti spojovací plynovod, pričom zamietol námietky vznesené ekologickými skupinami. Odôvodnil to potrebou diverzifikovať dovoz plynu v rámci pretrvávajúcej krízy dodávok, ktorú vyvolalo zastavenie vývozu z Ruska.



Gascade okrem potrubí smerujúcich na západ prevádzkuje aj plynovody Opal a Eugal, pôvodne vybudované pre následné expedície ruského plynu cez české hranice.



Ďalšie stavebné povolenia pozdĺž určených trás OAL sa očakávajú koncom septembra a kladenie potrubia by malo byť hotové do konca roka, povedal Benterbusch.