Nemecký Thomas Cook zrušil zájazdy v roku 2020

Oberursel 12. novembra (TASR) - Zdá sa, že nemecká divízia skrachovaného britského turistického koncernu Thomas Cook nemá ako celok budúcnosť. Nemecký Thomas Cook v utorok zrušil už zabookované zájazdy v budúcom roku.



"Zájazdy nemeckej cestovej kancelárie Thomas Cook s dátumom odchodu od 1. januára 2020 sa nemôžu z insolvenčnoprávnych dôvodov zrealizovať ani v prípade, ak už boli sčasti alebo úplne zaplatené," uviedla v utorok firma. Doteraz boli zrušené zájazdy do konca decembra 2019.



Týka sa to zájazdov zabookovaných cez cestovné kancelárie Thomas Cook Signature, Thomas Cook Signature Finest Selection, Neckermann Reisen, Öger Tours, Bucher Reisen, Air Marin a Thomas Cook International. Podľa predchádzajúcich vyjadrení malo do septembra 2020 cez tieto cestovky zabezpečený zájazd 660.000 dovolenkárov.



Zatiaľ neexistuje žiadna priechodná ponuka na prevzatie firmy ako celku, ani na aktivity v oblasti organizácie zájazdov spoločnosti Thomas Cook Touristik GmbH. Z právnych dôvodov sa preto pripravuje k 1. decembru zastavenie obchodných aktivít spoločnosti Thomas Cook Touristik GmbH, ku ktorej patria značky Neckermann Reisen, Air Marin a Thomas Cook Signature, ako firma už predtým avizovala.



Vedenie spoločnosti a predbežný konkurzný správca sa napriek tomu snažia využiť akúkoľvek šancu, ktorá sa naskytne, na zachovanie tradičnej firmy. Konkrétne ponuky boli predložené na Bucher Reisen & Öger Tours GmbH, napriek tomu nie je možné zrealizovať už zabookované zájazdy. Konkurenčná spoločnosť DER Touristik má záujem o prevzatie hotelovej značky Sentido a kúpu franšízovej značky Holiday Land.