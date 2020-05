Nemecký Thyssenkrupp oznámil za 2. kvartál výrazné prehĺbenie straty

Frankfurt nad Mohanom 12. mája (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Thyssenkrupp oznámil za 2. kvartál zvýšenie straty na viac než päťnásobok, keď všetky oblasti jeho biznisu zasiahla pandémia nového koronavírusu.



Thyssenkrupp v utorok uviedol, že za 2. štvrťrok obchodného roka 2019/2020, čo znamená obdobie od januára do konca marca, zaznamenal čistú stratu 948 miliónov eur. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka predstavovala strata spoločnosti 173 miliónov eur. Upravený zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) zaznamenal pokles na 80 miliónov eur.



Spoločnosť zároveň informovala, že za 3. štvrťrok súčasného obchodného roka očakáva ďalšie zhoršenie výsledkov. Najnovšie predpokladá, že strata za 3. kvartál 2019/2020 dosiahne okolo 1 miliardy eur.



"Zatiaľ nevieme odhadnúť celkové dôsledky koronakrízy na náš biznis. Určite však už vieme, že odstavenie ekonomiky zanechá hlboké stopy," povedala šéfka spoločnosti Martina Merzová.



Firme sa podarilo zabezpečiť si úverovú linku od nemeckej štátnej banky KfW v hodnote 1 miliardy eur na udržanie svojich aktivít v chode do obdobia, než získa peniaze za predaj divízie výťahov. Tú kúpilo konzorcium finančných investorov na čele s firmou Advent. Dokončenie kontraktu sa očakáva do konca septembra.