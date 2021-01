Nemecký trh s autami by mohol tento rok vzrásť takmer o desatinu

Berlín 26. januára (TASR) - Nemecký trh s osobnými autami by mohol tento rok vzrásť takmer o desatinu, napriek tomu ani zďaleka nedosiahne úroveň spred nástupu pandémie. Uviedol to v utorok Zväz nemeckého automobilového priemyslu VDA.



Zväz, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, informoval, že tento rok by sa mohlo v Nemecku predať 3,15 milióna áut. To by znamenalo rast predaja približne o 8 %. Za minulý rok klesol počet predaných áut v dôsledku pandémie takmer o pätinu na 2,92 milióna.



VDA odhaduje, že trh by sa mohol začať postupne zotavovať v druhom polroku, všetko však bude závisieť od toho, či sa pandémiu nového koronavírusu podarí dostať pod kontrolu. "Pokles z roku 2020 sa však vykompenzovať nepodarí," uviedla prezidentka VDA Hildegard Müllerová. To znamená, že trh sa na predkrízovú úroveň ešte nedostane. V predpandemickom roku 2019 sa v krajine predalo 3,6 milióna nových vozidiel.



VDA očakáva, že v Európe by predaj osobných áut mohol tento rok vzrásť o 12 % na 13,4 milióna vozidiel a v Spojených štátoch by rast mohol dosiahnuť 9 %. Na predpandemickú úroveň by sa však mohol dostať čínsky trh. V prípade tohto trhu, ktorý je najväčší na svete, očakáva VDA rast o 8 % na 21,4 milióna predaných áut.