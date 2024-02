Nemecký trh s biopotravinami v roku 2023 rástol

Norimberg 17. februára (TASR) - Dopyt po biopotravinách v Nemecku vlani opäť vzrástol. Tržby z predaja bioproduktov sa v roku 2023 zvýšili o 5 % na 16,1 miliardy eur, oznámila v utorok (13. 2.) Tina Andresová, predsedníčka Nemeckého zväzu pre ekologické výrobky (BÖLW). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Odvetvie ekologického poľnohospodárstva sa dostáva z krízy, povedala Andresová na otvorení veľtrhu Biofach, ktorý je označovaný za najväčšie podujatie v oblasti biopotravín na celom svete. V roku 2022 nemecký trh s biopotravinami klesol. Podľa BÖLW sa predaj biopotravín v maloobchodnom sektore zvýšil o 7,2 % na 10,8 miliardy eur.



Zatiaľ čo ceny potravín v Nemecku vlani celkovo vzrástli o 9 % percent, v prípade biopotravín to bolo len 5 %. To podľa analytikov znamená, že zdrojom rastu boli predovšetkým vyššie ceny. Zároveň sa v Nemecku zvýšila plocha pôdy využívanej na ekologické poľnohospodárstvo. Vlani podľa údajov odvetvového združenia pribudlo približne 80.500 hektárov, čo zodpovedá rozlohe viac ako 300 futbalových ihrísk.



V Nemecku sa v roku 2023 ekologicky obhospodarovalo približne 1.940.300 hektárov, čo predstavuje nárast o 4,3 % a zároveň to znamená, že približne 12 % všetkej poľnohospodárskej pôdy v krajine sa v súčasnosti obrába ekologicky.