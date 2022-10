Nemecký Uniper bude zrejme potrebovať od vlády ďalších 40 mld. eur

Berlín 20. októbra (TASR) - Nemecký dovozca plynu Uniper bude zrejme potrebovať ďalšiu finančnú pomoc vo výške až 40 miliárd eur, uviedol vo štvrtok nemecký denník Handelsblatt s odvolaním sa na finančné a vládne zdroje.



Spolková vláda zrejme bude musieť zabezpečiť desiatky miliárd eur dodatočného financovania pre Uniper, ktorý tvrdo zasiahla európska plynová kríza. Predchádzajúci plán záchrany sa totiž zrušil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nemecký kancelár Olaf Scholz rozhodol o zoštátnení Uniperu v septembri, keďže firma je dôležitá pre energetickú bezpečnosť krajiny a jej kolaps by mohol spôsobiť turbulencie v celej ekonomike.



Scholz vtedy prisľúbil najväčšiemu nemeckému dovozcovi plynu finančnú pomoc vo výške 29 miliárd eur, ktorú vláda plánovala doplniť peniazmi získanými z plynovej dane, ktorá sa však neskôr zrušila. To znamená, že vláda musí nájsť dodatočné zdroje na pomoc Uniperu.



Podľa Handelsblattu, ktorý o tom priniesol správu ako prvý, Uniper môže potrebovať ďalších až 40 miliárd eur. Vláda by mala tieto prostriedky uvoľniť z balíka pomoci v objeme 200 miliárd eur na pomoc domácnostiam a firmám.



Uniper sa dostal do existenčných problémov z dôvodu obmedzených dodávok ruského plynu. Firma totiž musí tieto výpadky vykryť nákupom na spotovom trhu, v dôsledku čoho denne generuje straty v desiatkach miliónov eur.