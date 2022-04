Nemecký Uniper považuje zatiaľ dovoz ruského plynu za bezpečný

Berlín 27. apríla (TASR) - Tok ruského plynu do Nemecka sa nateraz javí ako bezpečný aj napriek zastaveniu dodávok do Poľska a Bulharska, keďže tranzit plynu smerujúci inam to neovplyvnilo. Uviedol to v stredu hlavný nemecký dovozca ruského plynu, nemecká spoločnosť Uniper.



Ruský energetický gigant Gazprom zastavil dodávky plynu do uvedených dvoch európskych krajín v rámci svojej doteraz najtvrdšej reakcie na západné sankcie uvalené na Moskvu po jej invázii na Ukrajinu.



Poľský štátny podnik PGNiG potvrdil, že jeho dodávky od Gazpromu boli obmedzené.



"Ide o dohodu medzi týmto partnerom a Gazpromom. Takže to nebude mať vplyv na tranzit objemov cez Poľsko," povedal analytikom obchodný riaditeľ Uniperu Niek den Hollander po prezentácii predbežných výsledkov za 1. štvrťrok.



"Takže každý, kto odoberá (plyn), napríklad v Nemecku, môže teoreticky pokračovať v používaní tejto trasy cez plynovod Jamal," skonštatoval. "Pokiaľ ide o Bulharsko, myslíme si, že je to podobná situácia," dodal.



Uniper očakáva tiež, že bude schopný platiť za dlhodobé kontrakty na plyn podľa schémy navrhnutej Moskvou, ktorá požaduje, aby sa platby uskutočňovali v rubľoch.



"Domnievame sa, že úprava platobného procesu je v súlade so zákonom o sankciách, a preto sú platby možné," povedala finančná šéfka Uniperu Tiina Tuomelová v súvislosti s minulotýždňovým hodnotením Európskej komisie.



Uniper podľa nej využíva mechanizmus, ktorý umožňuje platby v eurách a ich prevod na ruble v ruskej banke. Ďalšia platba v rámci tejto schémy sa uskutoční koncom mája.



Podľa predbežných údajov Uniper vykázal za 1. štvrťrok čistú stratu 3 miliardy eur. Ako dôvod označil poplatky spojené s odpismi, ktoré súvisia s jeho ruskou divíziou Unipro, a tiež pozastaveným plynovodom Nord Stream 2.



TASR správu prevzala z Reuters.