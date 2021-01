Nemecký úrad BSH dal zelenú výstavbe plynovodu Nord Stream 2

Hamburg 15. januára (TASR) - Nemecký spolkový úrad pre lodnú dopravu a hydrografiu BSH dal zelenú výstavbe kontroverzného plynovodu Nord Stream 2, ktorý spojí krajinu s Ruskom. Výstavba môže pokračovať v nemeckých vodách. Proti rozhodnutiu, ktoré BSH oznámil v piatok, sa možno odvolať.



„Určite podáme odvolanie,“ uviedol Sascha Müller-Kraenner, riaditeľ organizácie Environmental Action Germany (DUH), ktorá vedie kampaň za ochranu prírodných biotopov. Skupina tvrdí, že BSH nezohľadnil ochranárske a environmentálne problémy, a že termín výstavby sa bude prekrývať s dôležitým obdobím pre morské vtáky v tejto oblasti.



Zdroje z projektu Nord Stream 2 uviedli, že je úplne nejasné, kedy sa výstavba v nemeckých vodách môže v skutočnosti obnoviť, aj napriek tomu, že dostala zelenú od BSH. Doterajšie povolenie by umožnilo pokračovať v práci vo výlučnej hospodárskej zóne Nemecka od konca mája.



Takmer kompletný Nord Stream 2 má zdvojnásobiť množstvo zemného plynu, ktoré Rusko prepravuje do Nemecka po dne Baltického mora. USA ale tvrdia, že plynovod zvýši energetickú závislosť Európy od Ruska, a preto voči projektu uplatnili sankcie. Hrozba sankcií viedla švajčiarsku spoločnosť k stiahnutiu svojho špeciálneho plavidla z výstavy plynovodu na konci roku 2019. Výsledkom bolo, že spoločnosť Nord Stream 2 musela zohnať inú loď, ktorú musia presunúť alebo udržať na mieste iné plavidlá, čo si vyžaduje nové povolenie.



Ruská loď s názvom Fortuna opustila vo štvrtok (14. 1.) nemecký prístav Wismar a podľa internetovej stránky esselfinder.com sa v piatok ráno nachádzala neďaleko prístavu Rostock. Dánske úrady v tejto súvislosti uviedli, že do prác v blízkosti ostrova Bornholm sa má zapojiť aj loď Fortuna. Po tom, ako dosiahne svoju pozíciu v dánskych vodách, začnú sa prípravné práce a testy, uviedol server Nord Stream 2, bez uvedenia presného dátumu.



Loď dokončila vlani v decembri v nemeckej zóne úsek potrubia v dĺžke 2,6 kilometra po 1,5-ročnej prestávke vo výstavbe. Kombinovaná dĺžka dvojitého potrubia na morskom dne sa tak zvýši na viac ako 2300 kilometrov (km), pričom zostáva dokončiť zhruba 150 km alebo 75 km na každej rovnobežnej línii, z toho približne 120 km v dánskych vodách a 30 v nemeckých vodách.



Nové povolenie od BSH sa týka zvyšných 30 km na nemeckej strane. Úsek vedie pozdĺž okraja chránenej oblasti pre vtáky, uvádza sa v stanovisku, podľa ktorého však vzhľadom na hĺbku bude mať potrubie len „malý vplyv“ na tamojšie druhy.