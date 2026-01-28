< sekcia Ekonomika
Nemecký úrad finančného dohľadu BaFin sa zameria na finfluencerov
Aj finfluenceri s nami musia počítať, uviedol v stredu Mark Branson, prezident spolkového úradu pre finančný dohľad (BaFin).
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 28. januára (TASR) - Regulačné orgány v Nemecku posilnia ochranu spotrebiteľov pred zavadzajúcimi radami tzv. finfluencerov, teda osôb, ktoré na sociálnych sieťach ponúkajú finančné a investičné poradenstvo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Aj finfluenceri s nami musia počítať,“ uviedol v stredu Mark Branson, prezident spolkového úradu pre finančný dohľad (BaFin). „Nekontrolujeme ich priamo. Môžu však spadať pod regulačné požiadavky, ak páchajú investičné podvody alebo vydávajú odporúčania týkajúce sa investícií,“ dodal. Podľa prieskumov najmä mladší ľudia považujú influencerov, ktorí diskutujú o finančných témach na sociálnych sieťach, ako sú YouTube, Instagram a TikTok, za dôležitý zdroj informácií.
„Niektorí finfluenceri poskytujú fundované a seriózne informácie. Existujú však aj šarlatáni a ľudia s pochybnými motívmi,“ povedal Branson. Lákavé ponuky a prázdne sľuby sú podľa neho „obzvlášť bežné v krypto sektore“. Ceny kryptomien, ako sú Bitcoin a Ether, prudko kolíšu a kritici pravidelne varujú pred špekulatívnymi bublinami.
„Kryptomeny sú veľmi obľúbené u malých investorov. Stačí pár kliknutí a peniaze sú investované. Do kryptomeny, ktorej niekedy sotva rozumejú. Poháňa ich pocit, že ak sa nezapoja, niečo im unikne,“ vysvetlil šéf finančného dohľadu. „Nebudem nikomu zakazovať chodiť do kasína. Ale mali by ste presne vedieť, čo robíte, keď si sadnete k hernému stolu,“ zdôraznil Branson.
„Aj finfluenceri s nami musia počítať,“ uviedol v stredu Mark Branson, prezident spolkového úradu pre finančný dohľad (BaFin). „Nekontrolujeme ich priamo. Môžu však spadať pod regulačné požiadavky, ak páchajú investičné podvody alebo vydávajú odporúčania týkajúce sa investícií,“ dodal. Podľa prieskumov najmä mladší ľudia považujú influencerov, ktorí diskutujú o finančných témach na sociálnych sieťach, ako sú YouTube, Instagram a TikTok, za dôležitý zdroj informácií.
„Niektorí finfluenceri poskytujú fundované a seriózne informácie. Existujú však aj šarlatáni a ľudia s pochybnými motívmi,“ povedal Branson. Lákavé ponuky a prázdne sľuby sú podľa neho „obzvlášť bežné v krypto sektore“. Ceny kryptomien, ako sú Bitcoin a Ether, prudko kolíšu a kritici pravidelne varujú pred špekulatívnymi bublinami.
„Kryptomeny sú veľmi obľúbené u malých investorov. Stačí pár kliknutí a peniaze sú investované. Do kryptomeny, ktorej niekedy sotva rozumejú. Poháňa ich pocit, že ak sa nezapoja, niečo im unikne,“ vysvetlil šéf finančného dohľadu. „Nebudem nikomu zakazovať chodiť do kasína. Ale mali by ste presne vedieť, čo robíte, keď si sadnete k hernému stolu,“ zdôraznil Branson.