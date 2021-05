Nemecký ústavný súd zamietol sťažnosť na Európsku centrálnu banku

Karlsruhe 18. mája (TASR) - Nemecký ústavný súd v utorok zamietol sťažnosť na program Európskej centrálnej banky (ECB) na nákup dlhopisov verejného sektora eurozóny v hodnote 2,4 bilióna eur. ECB podľa súdu preukázala, že tento systém je primeraný.



Súd pritom vlani v máji rozhodol, že nemeckí zákonodarcovia nemajú dostatočnú kontrolu nad Bundesbankou, ktorá nakupuje dlhopisy v mene ECB. Nariadil nemeckej centrálnej banke ukončiť tento systém, pokiaľ ECB nepreukáže, že jej program je nevyhnutný a primeraný.



Od tohto verdiktu poskytla ECB nemeckej vláde a parlamentu množstvo dokumentov a jej argumenty boli akcpetované.



„Žiadosti (na zákaz programu) sú nepodložené vzhľadom na to, že spolková vláda a Bundestag sa podrobne zaoberali a hodnotili menovú politiku ECB vrátane posúdenia proporcionality,“ uviedol súd v utorok vo svojom vyhlásení.



Súčasťou programu kvantitatívneho uvoľňovania centrálnej banky eurozóny je aj nákup štátnych dlhopisov regiónu na sekundárnom trhu (Public Sector Purchase Programme, PSPP), ktorého cieľom je udržať pod kontrolou rast ich výnosov. Program stanovil, že každá centrálna banka nakúpi určité množstvo prijateľných cenných papierov od vlastných vlád.



Nemecko je do programu zapojené prostredníctvom Bundesbanky. Ústavný súd jej však vlani nariadil, aby svoju účasť pozastavila, kým ECB nepreukáže, prečo sú nákupy potrebné. Rada guvernérov ECB mala do troch mesiacov prijať rozhodnutie, v ktorom zrozumiteľným spôsobom vysvetlí, že ciele menovej politiky banky nie sú disproporcionálne.



Spolkový ústavný súd dostal po spustení kvantitatívneho uvoľňovania niekoľko podnetov, podľa ktorých ECB prekračuje svoj mandát, keďže podľa európskej zmluvy nemôže poskytovať úvery štátom a verejnému sektoru.