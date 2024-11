Nemecký vicekancelár varuje pred ohrozením energetickej transformácie

Berlín 26. novembra (TASR) - Pokrok Nemecka pri rozvoji energie z obnoviteľných zdrojov za posledné tri roky bol úspechom, ktorý by mohol byť po nadchádzajúcich voľbách ohrozený, vyhlásil vo štvrtok nemecký vicekancelár Robert Habeck. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Habeck v prejave na konferencii o solárnej energii varoval, že energetická transformácia sa môže zastaviť, pričom poukázal na vyjadrenia niektorých politikov počas volebnej kampane. "Nesmieme dovoliť, aby sa to teraz skončilo," zdôraznil vicekancelár. Napríklad líder konzervatívnej opozície Friedrich Merz nedávno počas vystúpenia vo verejnoprávnej televízii ZDF označil veterné turbíny za prechodnú technológiu. V dlhodobom horizonte by sa podľa neho mohli demontovať, "pretože sú škaredé a nezapadajú do krajiny".



Súčasná vládna koalícia sa rozpadla po tom, ako kancelár Olaf Scholz odvolal bývalého ministra financií Christiana Lindnera, a teraz nemá v parlamente väčšinu. Krajinu tak čakajú predčasné voľby, ktoré sa pravdepodobne uskutočnia vo februári. V prieskumoch verejnej mienky si udržuje pohodlnú väčšinu Merzov konzervatívny blok CDU/CSU.



Za deväť mesiacov tohto roka vrátane septembra sa slnko, vietor, biomasa a voda podieľali na celkovej spotrebe elektrickej energie v Nemecku zhruba 56 %. Na porovnanie, za rovnaké obdobie minulého roka sa tieto zdroje na konečnej spotrebe elektrickej energie podieľali 52 %. Na základe údajov Centra pre výskum slnečnej energie a vodíka Bádensko-Württembersko (ZSW) a nemeckej energetickej asociácie BDEW pokrývali obnoviteľné zdroje v sledovanom období každý mesiac viac než polovicu z celkovej spotreby elektrickej energie v Nemecku.