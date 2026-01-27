< sekcia Ekonomika
Nemecký výrobca Aumovio zníži počet zamestnancov o 4000
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 27. januára (TASR) - Nemecký výrobca automobilových dielcov Aumovio oznámil, že celosvetovo plánuje zrušiť až 4000 pracovných miest. Zníženie počtu zamestnancov skupiny o takmer 5 % ovplyvní závody v Nemecku, Rumunsku, Srbsku, Singapure, Indii a Mexiku, uviedla v utorok spoločnosť Aumovio vo vyhlásení. Redukciu chce zrealizovať do záveru tohto roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Firma Aumovio, ktorá sa v minulom roku oddelila od výrobcu pneumatík Continental, uviedla, že redukcia počtu zamestnancov je súčasťou reštrukturalizácie jej výskumných a vývojových aktivít s cieľom znížiť náklady.
Nemecký automobilový sektor bojuje s rastúcimi výrobnými nákladmi, so slabým dopytom v Európe a s tvrdou konkurenciou zo strany rýchlo rastúcich čínskych rivalov. Znižovanie počtu pracovných miest oznámili aj ďalšie firmy v odvetví. Napríklad Volkswagen plánuje v Nemecku do roku 2030 zrušiť 35.000 pracovných pozícií.
Aumovio globálne zamestnáva viac ako 86.000 ľudí. Spoločnosť Continental sa rozhodla Aumovio oddeliť, aby sa sústredila na svoju ziskovejšiu výrobu pneumatík.
