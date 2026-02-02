< sekcia Ekonomika
Nemecký výrobca autodielov ZF podpísal s BMW miliardový kontrakt
Spoločnosť ZF sa nachádza v hlbokej kríze. Jej podnikanie zaťažujú záväzky z akvizícií a slabé objednávky z automobilového priemyslu.
Autor TASR
Mníchov 2. februára (TASR) - Nemecký dodávateľ automobilových komponentov ZF podpísal so skupinou BMW kontrakt v hodnote niekoľkých miliárd eur. Zmluva, ktorá sa týka predovšetkým dodávok a ďalšieho vývoja automatických prevodoviek, platí do konca 30. rokov 21. storočia, oznámila spoločnosť v pondelok s tým, že ohlásená spolupráca neovplyvní plánované prepúšťanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť ZF sa nachádza v hlbokej kríze. Jej podnikanie zaťažujú záväzky z akvizícií a slabé objednávky z automobilového priemyslu. Podľa skorších vyhlásení plánuje do konca roka v Nemecku zrušiť až 14.000 pracovných miest. Tisíce pozícií medzitým zanikli a mnohí zamestnanci pracujú na skrátené úväzky.
ZF patrí medzi najväčších dodávateľov automobilového priemyslu na svete. Spoločnosť zamestnáva v 30 krajinách približne 161.600 ľudí. V roku 2024 dosiahla skupina tržby vo výške približne 41,4 miliardy eur. Údaje o hospodárení za rok 2025 plánuje zverejniť 19. marca.
