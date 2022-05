Výrobca čipov Infineon zvýšil zisk v 2. kvartáli viac než dvojnásobne

Mníchov 9. mája (TASR) - Nemecký výrobca čipov Infineon oznámil za 2. štvrťrok obchodného roka 2021/2022 viac než dvojnásobné zvýšenie zisku po tom, ako tržby vzrástli o viac než pätinu. Výsledky spoločnosti naďalej ovplyvňuje výrazný dopyt po polovodičoch vo svete. Informovala o tom agentúra DPA.



Spoločnosť v pondelok oznámila, že v 2. štvrťroku súčasného obchodného roka, to znamená od januára do konca marca, dosiahla čistý zisk 469 miliónov eur. Za rovnaké obdobie minulého roka dosiahol zisk 203 miliónov eur.



Aj po úprave o jednorazové položky zaznamenal (upravený) zisk výrazný rast. Na akciu dosiahol 44 centov, zatiaľ čo pred rokom to bolo 24 centov.



Tržby dosiahli takmer 3,3 miliardy eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o 22 %. V 3. kvartáli očakáva Infineon ďalšie zvýšenie tržieb na 3,4 miliardy eur a za celý rok tržby na úrovni od 13 miliárd do 14 miliárd eur. Spoločnosť tak zlepšila odhad celoročných tržieb, keď vo februári počítala s tržbami za súčasný obchodný rok na úrovni 12,5 miliardy až 13,5 miliardy eur.