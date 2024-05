Nemecký výrobca čokolád naďalej obhajuje svoje podnikanie v Rusku

Berlín 30. mája (TASR) - Nemecký výrobca sladkostí Ritter Sport naďalej obhajuje svoje rozhodnutie pokračovať v podnikaní v Rusku aj po invázii Moskvy na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá vo štvrtok citovala generálneho riaditeľa spoločnosti Andreasa Ronkena.



"Aj ruské deti rady jedia čokoládu," povedal vo štvrtok Ronken pre časopis Focus. "Naše rozhodnutie bolo správne a urobil by som ho znova rovnakým spôsobom," zdôraznil. Rusko je druhým najväčším trhom spoločnosti Ritter Sport a ak by odtiaľ odišla, musela by prepustiť 200 zamestnancov vo svojom závode v juhonemeckom meste Waldenbuch, dodal Ronken.



Spoločnosť od začiatku vojny na Ukrajine opakovane čelila ostrej kritike za to, že naďalej dodávala čokoládu do Ruska. Svoje rozhodnutie odôvodnila aj tým, že odchod z krajiny by okrem iného negatívne ovplyvnil aj pestovateľov kakaa v západnej Afrike a v Strednej a Južnej Amerike. Spoločnosť na druhej strane prestala investovať na ruskom trhu, zastavila tam reklamné aktivity a zaviazala sa, že zisky dosiahnuté v Rusku venuje na humanitárne účely.