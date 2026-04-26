Nemecký výrobca čokolády Ritter Sport chystá prepúšťanie zamestnancov
Autor TASR
Waldenbuch 26. apríla (TASR) - Nemecký výrobca čokolády Ritter Sport plánuje prvýkrát vo svojej 110-ročnej histórii zredukovať počet zamestnancov. Jeho podnikanie totiž zaťažili rastúce ceny surovín, najmä kakaa, ale aj zvýšenie nákladov na energie a balenie. Spoločnosť zároveň zaznamenala výrazný pokles spotrebiteľského dopytu, povedal koncom tohto týždňa pre agentúru DPA hovorca firmy.
Zníženie počtu zamestnancov sa má dotknúť výroby v meste Waldenbuch neďaleko Stuttgartu, kde pracuje zhruba 1000 ľudí z celkového počtu 1900 pracovníkov. Firma plánuje vo Waldenbuchu zrušiť zhruba desatinu pozícií.
Napriek posilneniu tržieb spoločnosť Ritter Sport v minulom roku upadla do straty a jej prevádzkový zisk výrazne zaostal za očakávaniami. Stratu firma pripísala predovšetkým prudkému rastu nákladov na suroviny. Nezverejnila však konkrétnu sumu negatívneho hospodárskeho výsledku. Tržby spoločnosti vlani v porovnaní s predošlým rokom vzrástli o 17,7 % na 712 miliónov eur. Toto zvýšenie však podľa nej na kompenzáciu „masívneho rastu nákladov“ nestačilo.
