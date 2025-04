Nemecký výrobca nákladných vozidiel Traton hlási pokles tržieb i zisku

Mníchov 28. apríla (TASR) - Nemecký výrobca nákladných vozidiel Traton, ktorý patrí do skupiny Volkswagen, v pondelok oznámil pokles tržieb a zisku v 1. štvrťroku 2025. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne, spoločnosť so sídlom v Mníchove zaznamenala za tri mesiace do konca marca 2025 medziročný pokles tržieb o 10 % na 10,6 miliardy eur. A jej čistý zisk sa znížil o 38 % na 466 miliónov eur. Ale nárast nových objednávok o 12 % ponúka určitú nádej na zlepšenie výkonnosti počas zvyšku tohto roka.



Traton vlastní značky ako Scania, MAN, Volkswagen Truck & Bus a tiež International so sídlom v USA. Spoločnosť v pondelok pripísala horšie výsledky za 1. štvrťrok slabej globálnej ekonomike, opatrným výdavkom spotrebiteľov a obchodným sporom USA.



Generálny riaditeľ Tratonu Christian Levin uviedol, že skupina „podala silný výkon napriek pokračujúcej nepriaznivej ekonomickej a politickej situácii“. „Napriek značnej miere neistoty som pri pohľade do budúcnosti opatrne optimistický,“ dodal a poukázal na rast objednávok.