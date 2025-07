Nemecký výrobca športovej obuvi Puma očakáva tento rok stratu

Herzogenaurach 25. júla (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Puma výrazne zhoršil celoročný výhľad po tom, ako za 2. kvartál oznámil nepriaznivé predbežné výsledky. Firma oznámila, že namiesto pôvodne očakávaného prevádzkového zisku počíta za rok 2025 s prevádzkovou stratou. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť uviedla, že za 2. štvrťrok dosiahla predbežné tržby na úrovni 1,94 miliardy eur. Medziročne to predstavuje pokles o 8,3 %. Puma zaznamenala horšie výsledky na všetkých kľúčových trhoch ako Európa, Severná Amerika aj takzvaná Veľká Čína (zahrnuje aj Macao či Hongkong). Pokles tržieb čiastočne zmiernila Latinská Amerika, kde sa tržby Pumy zvýšili o 16,1 %.



Spoločnosť teraz očakáva, že za celý rok 2025 vykáže pokles tržieb minimálne o 10 %. Pôvodne predpokladala ich rast na dolnej až strednej úrovni jednociferného pásma.



Okrem toho zhoršila výhľad aj v prípade prevádzkových výsledkov. Pôvodne počítala s tým, že za rok 2025 oznámi zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) v rozmedzí od 445 miliónov do 525 miliónov eur, teraz však oznámila, že predpokladá prevádzkovú stratu.



Okrem spomenutých slabých výsledkov na kľúčových trhoch Puma poukázala aj na nepriaznivé kurzové vplyvy, dôsledky nových dovozných ciel zo strany USA, ako aj náklady spojené s plánovanými úspornými opatreniami. V reakcii na najnovší vývoj spoločnosť uviedla, že zredukuje svoje investičné plány. Jej kapitálové výdavky by mali teraz dosiahnuť 250 miliónov eur, čo oproti pôvodným plánom znamená pokles o 50 miliónov eur.