Nemecký výrobca spotrebičov Miele mal za minulý rok rekordné tržby

Gütersloh 6. marca (TASR) - Nemecký výrobca domácich spotrebičov Miele zaznamenal v roku 2022 nárast tržieb na najvyššiu úroveň v jeho 125-ročnej histórii. Oznámilo to v pondelok vedenie podniku so o sídlom v Güterslohu. TASR správu prevzala z DPA.



Konkrétne, tržby spoločnosti za rok 2022 vzrástli o 12,2 % na 5,43 miliardy eur, napriek problémom v dodávateľskom reťazci, ktoré sú dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19. Spoločnosť nie je kótovaná na burze a nezverejňuje údaje o zisku.



Firma Miele v pondelok vyjadrila opatrný optimizmus pokiaľ ide o aktuálny rok, pričom očakáva stabilné tržby alebo ich malý nárast.



Hlavnými motormi vlaňajšieho rastu tržieb boli východná Európa a Ázia, zatiaľ čo obrat na domácom trhu sa zvýšil o 5,6 % na 1,47 miliardy eur. Spoločnosť exportuje 72 % svojej produkcie. Nemecká spoločnosť zároveň uviedla, že jej dodávky polovodičov sú bezpečné a dodacie lehoty sa vrátili do normálu.



Miele po invázii Ruska na Ukrajinu zastavila svoje operácie v Rusku, s výnimkou exportu medicínskej techniky.



Spoločnosť po vypuknutí pandémie podobne ako iní výrobcovia spotrebičov na celom svete ťažila z toho, že spotrebitelia počas blokád a obmedzenia pohybu utrácali za vybavenie do domácnosti namiesto cestovania a zábavy. V minulom roku sa však tento trend výrazne zmiernil. Aj Miele potvrdila, že eviduje spomaľovanie dopytu po práčkach, sušičkách či vysávačoch.



Spoločnosť dodala, že v roku 2022 mala celom svete 23.322 zamestnancov, čo bolo o 1400 viac ako rok predtým, pričom o niečo viac ako polovica z nich bola zamestnaná v Nemecku.