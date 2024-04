Nemecký vývoz do Iránu začiatkom roka výrazne vzrástol

Frankfurt nad Mohanom 18. apríla (TASR) - Nemecký vývoz do Iránu sa začiatkom roka výrazne zvýšil napriek sprísneným sankciám uvaleným na Teherán pre jeho podporu Ruska vo vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na vo štvrtok zverejnené údaje Spolkového štatistického úradu Destatis.



Za dva mesiace do konca februára vývoz vzrástol o 22 % na 241 miliónov eur. Dovoz klesol o viac ako 13 % na 41,2 milióna eur. Začiatkom roka sa z Nemecka do Iránu vyvážali najmä stroje, ako aj chemické a farmaceutické výrobky. V januári a februári sa z Iránu dovážali hlavne potraviny, najmä pistácie, a textil, napríklad koberce.



Irán sa v období od januára do februára umiestnil na 64. mieste medzi najdôležitejšími obchodnými partnermi Nemecka, čím sa zaradil za Kolumbiu a pred Severné Macedónsko. Z hľadiska dovozu bol Irán na 91. mieste. V rámci Európskej únie (EÚ) sa uplatňujú prísne obmedzenia zahraničného obchodu s Iránom. Sankcie blok európskych krajín sprísnil naposledy v júli 2023.



V minulom roku klesol nemecký vývoz do Iránu takmer o štvrtinu na 1,2 miliardy eur. V rokoch 2019 až 2022 Nemecko vyvážalo do Iránu tovar v hodnote 1,5 miliardy až 1,6 miliardy eur ročne. Vývoz sa prepadol o takmer 44 % z 2,7 miliardy v roku 2018 na 1,5 miliardy v roku 2019 po tom, ako Spojené štáty odstúpili od dohody o iránskom jadrovom programe a na krajinu uvalili nové sankcie.