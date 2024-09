Nemecký vývoz do krajín mimo EÚ v auguste klesol

Wiesbaden 23. septembra (TASR) - Nemecký vývoz do krajín mimo Európskej únie (EÚ) minulý mesiac klesol v dôsledku slabšieho dopytu zo strany dôležitých obchodných partnerov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v pondelok zverejnila údaje Spolkového štatistického úradu Destatis.



Vývoz do USA podľa predbežných údajov v auguste v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesol o 3,2 % na 12,6 miliardy eur. Vývoz do Číny sa znížil až o 15,2 % na 7 miliárd eur. Celkovo Nemecko do krajín mimo EÚ minulý mesiac vyviezlo tovar v hodnote 55,2 miliardy eur, čo bolo o 4,8 % menej ako v auguste 2023. Po očistení o kalendárne a sezónne vplyvy sa vývoz do týchto krajín medziročne znížil o 1,2 % na 58,5 miliardy eur. V porovnaní s júlom tohto roka to zodpovedá poklesu o 1,1 %.



Okrem USA a Číny sa v auguste medziročne znížil aj vývoz do Švajčiarska (-7,6 %), Turecka (-7,2 %), Japonska (-5,9 %) a Mexika (-16,2 %). Naopak, vývoz do Spojeného kráľovstva sa zvýšil o 5,7 % na 6 miliárd eur. Nemecké spoločnosti dokázali viac vyvážať aj do Kórey (9,5 %), Indie (10,3 %) a Brazílie (11,6 %).



Vývoz do Ruska v hodnote približne 600 miliónov eur bol o 14,4 % slabší ako v auguste 2023. Rusko sa tak dostalo na 19. miesto v rebríčku najdôležitejších destinácií pre nemecký export, zatiaľ čo pred ruským útokom na Ukrajinu vo februári 2022 mu ešte patrilo piate miesto.