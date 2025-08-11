< sekcia Ekonomika
Nemecký vývoz do strednej a východnej Európy vzrástol na 144 mld. eur
Autor TASR
Berlín 11. augusta (TASR) - Nemeckí exportéri vidia silný potenciál v obchode so strednou a východnou Európou (SVE) s dôrazom na Poľsko ako kľúčového partnera. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na lobistickú organizáciu Výbor pre hospodárske vzťahy s východnou Európou.
Zatiaľ čo nemecký vývoz v prvom polroku 2025 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka celkovo klesol o 0,1 % na 786 miliárd eur, v prípade 29 krajín v strednej a východnej Európe a v strednej Ázii vzrástol o 2,2 % na 144 miliárd eur.
Motorom rastu bol bilaterálny obchod s Poľskom, ktorý sa v prvom polroku zvýšil o 4,6 miliardy eur alebo o 5,4 % na rekordných viac ako 90 miliárd eur. Nemecký vývoz do Poľska sa zvýšil o 2,6 miliardy (5,7 %), čím prekonal export do Číny, zatiaľ čo dovoz z Poľska vzrástol o dve miliardy (5,2 %). Poľsko je piatym najväčším obchodným partnerom Nemecka, tesne za Francúzskom. Hlavnými obchodnými partnermi najväčšej európskej ekonomiky boli v prvom polroku Spojené štáty, Čína a Holandsko.
