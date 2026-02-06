< sekcia Ekonomika
Nemecký vývoz do USA sa v roku 2025 prepadol o 9,3 %
Príčinou boli vysoké clá, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 6. februára (TASR) - Nemecký export do Spojených štátov v minulom roku prudko klesol. Príčinou boli vysoké clá, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump. Obchodný prebytok najväčšej európskej ekonomiky s USA sa znížil na štvorročné minimum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa v piatok odvolala na predbežné údaje nemeckého štatistického úradu.
Celkový nemecký vývoz minulý rok po dvoch rokoch poklesu vzrástol o približne jedno percento, keďže silnejší obchod s Európou kompenzoval slabšie dodávky do Spojených štátov. Nemecký export do USA sa v minulom roku prepadol o 9,3 %, zatiaľ čo dovoz z USA do Nemecka mierne vzrástol. Obchodný prebytok Nemecka s najväčšou ekonomikou sveta dosiahol 52,2 miliardy eur, čo je najmenej od roku 2021, po rekordnom prebytku v predchádzajúcom roku vo výške takmer 70 miliárd eur.
Na základe dohody uzavretej v júli minulého roka podlieha vývoz z EÚ do Spojených štátov základnému clu vo výške 15 %, čo je oveľa viac ako pred Trumpovým návratom do úradu.
Celkový nemecký vývoz minulý rok po dvoch rokoch poklesu vzrástol o približne jedno percento, keďže silnejší obchod s Európou kompenzoval slabšie dodávky do Spojených štátov. Nemecký export do USA sa v minulom roku prepadol o 9,3 %, zatiaľ čo dovoz z USA do Nemecka mierne vzrástol. Obchodný prebytok Nemecka s najväčšou ekonomikou sveta dosiahol 52,2 miliardy eur, čo je najmenej od roku 2021, po rekordnom prebytku v predchádzajúcom roku vo výške takmer 70 miliárd eur.
Na základe dohody uzavretej v júli minulého roka podlieha vývoz z EÚ do Spojených štátov základnému clu vo výške 15 %, čo je oveľa viac ako pred Trumpovým návratom do úradu.