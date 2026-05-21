Nemecký vývoz do USA v 1. štvrťroku klesol o 12,1 %
Nemecko v prvom štvrťroku tohto roka vyviezlo do Spojených štátov tovar v celkovej hodnote 36,2 miliardy eur.
Autor TASR
Wiesbaden 21. mája (TASR) - Nemecko v prvom štvrťroku tohto roka vyviezlo do Spojených štátov tovar v celkovej hodnote 36,2 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobám minulého roka to predstavuje pokles o 12,1 %. Dovoz z USA do Nemecka sa zároveň zvýšil o 1,9 % na 23,8 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá vo štvrtok zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu.
Prebytok Nemecka v zahraničnom obchode s USA dosiahol 12,4 miliardy, čo bolo o takmer tretinu (30,5 %) menej ako v prvom štvrťroku 2025. K poklesu vo veľkej miere prispeli vysoké americké clá na automobily dovážané z EÚ. Najväčšia európska ekonomika dosahuje už viac ako tri desaťročia rok čo rok prebytky v zahraničnom obchode s USA. Posledný obchodný deficit s USA zaznamenalo Nemecko v roku 1991. V minulom roku boli Spojené štáty druhým najväčším obchodným partnerom Nemecka po Číne.
